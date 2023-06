Mark Zuckerberg elogia Twitter e lancia subito Threads!

Mark Zuckerberg, dopo gli elogi pubblici a Twitter, ha lanciato il suo social che punta proprio a sfidare quest’ultimo. Il nome in codice è “Project92” ed è a tutti gli effetti la sfida che il CEO di Meta ha deciso di lanciare a Elon Musk.

Parliamo di una piattaforma del tutto nuova, definita più efficiente e sana di Twitter. Inoltre, tra i suoi utenti, la piattaforma di Zuckerberg avrebbe già dei personaggi pubblici da milioni di follower.

La comunicazione ufficiale di questo nuovo social di Meta è stata fatta da Chris Cox, chief product officer di Meta, durante un importante incontro con alti dirigenti.

“Abbiamo sentito creatori e personaggi pubblici e ci hanno detto che vogliono una piattaforma gestita in modo sano, di cui fidarsi e sulla quale poter contare per la diffusione dei loro contenuti”, ha spiegato Cox, lanciando una sfida neanche troppo velata a Twitter.

Threads, Zuckerberg sfida Elon Musk: chi vincerà la sfida?

La notizia ha lasciato un po’ tutti di stucco, essendo che proprio qualche giorno fa il patron di Meta aveva elogiato Elon Musk di aver reso la piattaforma più “snella”, in riferimento ai maxi licenziamenti messi in atto dal magnate di Tesla poco dopo essere diventato proprietario dell’azienda.

In materia di tagli anche Zuckerberg ne sa qualcosa, tanto che negli ultimi mesi anche lui ha preso in larga considerazione questo sistema per favorire un’efficienza maggiore nel sistema.

Cox, in più, ha anche dichiarato di essere già in contatto con alcune celebrità che hanno voglia di partecipare al progetto. Tra queste, Oprah Winfrey e il Dalai Lama, che hanno rispettivamente 42 e 19 milioni di follower e che sarebbero pronti a passare a Threads.

Il coding di Threads è iniziato ufficialmente a gennaio e tutti si aspettano che parta il prima possibile. Di fatto, si tratterà di un’app tramite la quale si farà accesso con le credenziali di Instagram, così da trasferire immediatamente i propri seguaci da un social all’altro.