Kena Mobile regala giga ed un’offerta per un mese, mettendo così a disposizione del pubblico la perfetta occasione per avere accesso a tanti giga di traffico, riuscendo sempre a spendere il minimo indispensabile, almeno in confronto a quanto gli altri operatori telefonici sono in grado di offrire.

L’unico vincolo in fase di attivazione della suddetta promo è sempre lo stesso, già visto presso gli operatori classici, ovvero la richiesta può essere presentata solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un MVNO o da Iliad, che richiederanno la portabilità del numero originario (obbligatoria, altrimenti non è possibile attivare la promo).

Kena Mobile, quante occasioni con il regalo del momento

Una delle migliori promozioni di sempre di Kena mobile è senza ombra di dubbio la Kena 7,99 150GB Star Plus, una soluzione che ha un costo di soli 7,99 euro al mese, ma che allo stesso tempo promette un bundle davvero invidiabile (il canone deve essere versato tramite credito residuo, no carta di credito o conto corrente).

L’offerta oggetto del nostro articolo propone al pubblico la possibilità di godere di 150 giga di traffico dati al mese, la velocità è bloccata al 4G a circa 50/60Mbps in download, mentre in Europa se ne possono utilizzare al massimo 8GB. Ad affiancare la navigazione troviamo comunque illimitati minuti da spendere verso tutti, ed anche 1000 SMS che potranno essere inviati a praticamente chiunque si desideri.

L’attivazione, come anticipato, è possibile sia in negozio che online.