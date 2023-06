Un po’ come quando si sfidano i gestori di telefonia mobile, anche i social sono soliti fare un po’ di bagarre. Secondo quanto riportato infatti sono emersi dei dettagli estremamente interessanti durante lo scorso mese in merito ad Instagram. La celebre applicazione dedicata al mondo delle foto e delle Storie, avrebbe deciso di lanciare un servizio totalmente nuovo all’interno della sua circa. L’obiettivo sarebbe quello di competere direttamente con Twitter.

Anche i dipendenti avrebbero ricevuto infatti un’anteprima dell’applicazione, la quale sarebbe trapelata in rete.

Instagram risponde a Twitter con un’app che gli fa la guerra, eccola qui

Quella di Instagram sarebbe un’applicazione autonoma, la quale avrà un’integrazione diretta con ActivityPub. Quest’ultimo è il protocollo decentralizzato appartenente ai social media, quello che in pratica permetterà agli utenti di portare i loro account e i loro follower sulle altre applicazioni che supportano proprio ActivityPub.

Il CEO di Meta Chris Cox, durante la riunione in cui sarebbe stata mostrata l’immagine che potete vedere in alto, avrebbe dato una definizione alla nuova creazione, ovvero “La nostra risposta a Twitter“.

Sono arrivate anche delle conferme in merito al fatto che verrà utilizzato il sistema di account appartenente ad Instagram per poter integrare in maniera automatica tutte le informazioni di ogni utente. Non ci sono quindi più dubbi sul fatto che a breve arriverà questa nuova piattaforma, la quale almeno per il momento hai il nome in codice “Project 92“.

Le indiscrezioni parlano anche dell’acclamazione da parte di alcuni creators e personaggi pubblici, per cui il via libera sembrerebbe essere stato dato alla grande.