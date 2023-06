Una delle migliori promozioni del mese di Giugno è stata lanciata direttamente da ho.Mobile, in questi giorni infatti gli utenti possono effettivamente richiedere una soluzione molto economica e dall’elevato interesse commerciale, che prevede la possibilità di avere tra le mani 150 giga di traffico, spendendo solamente 7 euro.

L’offerta raccontata nel nostro articolo segue le orme di Kena Mobile, infatti anche in questo caso, per averla al prezzo indicato, è strettamente necessario richiedere la portabilità da un operatore telefonico virtuale o da Iliad. In caso contrario sarà possibile averla su nuova numerazione, ma spendendo 1 euro in più al mese per sempre; nel caso in cui vi trovaste in uscita da TIM, Vodafone, WindTre o Very Mobile, il prezzo sale addirittura a 13,99 euro.

ho.Mobile, 150 giga al mese a soli 7 euro

La promozione di ho.Mobile è indubbiamente interessante, sebbene presenti delle differenze in relazione alla provenienza. A prescindere da ciò, ricordando che non sono previsti vincoli contrattuali, e che comunque il pagamento del canone, pari a 7,99 euro al mese (il prezzo più basso), è previsto tramite il credito residuo, il bundle risulta essere assolutamente invitante.

Più precisamente gli utenti possono approfittare di ben 150 giga di internet alla velocità del 4G (ma con la limitazione a circa 60MB/s in download), passando anche per illimitati SMS e minuti, che potranno essere liberamente utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.