Google Foto porta una grande novità per il riconoscimento facciale

Le persone che utilizzano dà sempre la suite di Google per svariate operazioni, hanno imparato a conoscerne tutti gli aspetti. Per quanto concerne Google Foto ad esempio, il pubblico sa che una persona può essere identificata mediante il riconoscimento facciale, selezionando tutte le foto di un determinato individuo. Ora però la situazione cambia visto che con un nuovo aggiornamento il colosso di Mountain View introdurrà una grande novità.

Secondo quanto riportato infatti il riconoscimento facciale di Google Foto sarà in grado di individuare ed identificare un utente anche se questo sarà di spalle.

Alcuni test effettuati hanno infatti dimostrato tale facoltà da parte dell’applicazione, ma non è ancora disponibile per tutti. Per coloro che invece non hanno mai utilizzato la funzione di riconoscimento facciale offerta da Google, potranno farlo per organizzare al meglio tutte le immagini. Potranno essere infatti create delle cartelle in base ai volti delle persone presenti in quel determinato scatto.

Uno degli aggiornamenti più recenti ha indicato che la funzionalità di riconoscimento da parte di Google Foto può funzionare anche senza individuare il volto dell’utente.

L’algoritmo infatti si occuperà di cercare dei tratti contraddistintivi per dare una precisa identità all’individuo in foto. Tra i segnali di cui Google si metterà alla ricerca ci saranno acconciature dei capelli, abbigliamento e tutto ciò che potrebbe equivalere ad una corrispondenza con un’altra foto. Ovviamente bisogna chiarire che questa funzione potrebbe non funzionare in alcuni casi, nonostante i test abbiano evidenziato una precisione abbastanza costante.