La tecnologia è in fortissimo sconto da Esselunga nell’ultimo periodo, gli utenti sono veramente felici di avere la perfetta occasione per accedere a prodotti di qualità superiore, disponibili a prezzi fortemente più bassi del normale, ma con la solita possibilità esclusiva di completare gli acquisti nei negozi fisici.

I nuovi sconti di Esselunga rappresentano il perfetto mix per gli utenti che vogliono spendere poco ed avere libero accesso ai prodotti più in voga del momento, un risparmio assolutamente non da poco, considerato che appunto le condizioni di vendita sono le classiche: smartphone con garanzia di 24 mesi e completamente no brand.

Esselunga, le pazzie del mese di Giugno con tantissimi sconti

La tecnologia costa davvero solamente 1 euro, gli utenti possono accedere alle cuffie a padiglione, di marca JAZ in versione limitata (del valore commerciale di ben 69 euro), semplicemente aggiungendo 1 euro all’acquisto di uno degli smartphone inclusi nella campagna.

La fascia alta della telefonia mobile viene rappresentata dall’ottimo, seppure leggermente datato, iPhone 12, disponibile a 698 euro. Gli utenti che invece sono alla ricerca di un modello più economico, potranno pensare di acquistare Xiaomi Redmi Note 12 a 178 euro, Oppo A14s a 138 euro, Xiaomi Redmi 10C a 118 euro, passando anche per Galaxy A34, Galaxy A23, Redmi Note 10 Pro e simili.

Le occasioni nascoste all’interno dell’ottimo volantino Esselunga spaziano sulle più svariate categorie merceologiche, non potendole riassumere tutte in un unico articolo, raccomandiamo caldamente di aprire le pagine che trovate qui sotto.