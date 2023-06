Blipss, ovvero il Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals, è un algoritmo ideato alla Corner University che si pone l’obiettivo di scoprire eventuali segnali provenienti da forme di vita extraterrestre presenti nello spazio

Un algoritmo è una sequenza di istruzioni da applicare per svolgere una funzione particolare.

La funzione di blipss è infatti quella di riconoscere le pulsar, ovvero gli impulsi di radioonde magnetiche, provenienti dalla regione centrale della Via Lattea.

La capacità di Blipss sta proprio nel saper catturare le pulsar che avvengono in un raggio di frequenza più ristretto.

Blipss, come agisce

Blipss è infatti in grado di ricercare e scoprire le pulsar che vengono emesse all’interno della nostra galassia nella quale troviamo numerose stelle ed esopianeti, ovvero pianeti che non appartengono al sistema solare, ma che ruotano intorno ad altre stelle e che potrebbero essere abitabili.

Una volta registrati tali segnali sarà compito degli astronomi confrontarli con i dati del Breakthrough Listen montato sul Green Bank Telescope, in Virginia, esso è un programma scientifico volta la ricerca di segnali provenienti dallo spazio, proprio al fine di determinare un contatto con un eventuale vita extraterrestre.

Tutto ciò, se si giungerà i risultati sperati potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo della storia del mondo.