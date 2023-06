Sono diversi i paragoni che gli utenti ogni giorno fanno in merito alle applicazioni che esistono nei vari store di riferimento del mondo mobile. Una di quelle più prese di mira, vista la sua grande importanza e longevità, è WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che detiene la leadership assoluta. In realtà qualcuno sarebbe riuscito ad accorciare le distanze durante gli ultimi anni soprattutto, rispondendo al nome di Telegram.

Ora la domanda ed obbligo: qual è l’applicazione migliore secondo il pubblico? Ci sono due scuole di pensiero, una che propende per l’applicazione colorata di verde ed una per quella colorata di azzurro. Ci sono infatti delle differenze, le quali sono state colmate da WhatsApp soprattutto con gli ultimi aggiornamenti riportati e con i prossimi che sono in cantiere.

WhatsApp continua a dominare rispetto a Telegram, ma le due realtà non sono mai state così vicina

Se in passato era praticamente impossibile che Telegram potesse anche solo sperare di arrivare alla metà degli utenti di WhatsApp, oggi tutto questo è realtà.

Gli utenti di WhatsApp in giro per il mondo sono oltre 2 miliardi, ma Telegram si sta avvicinando a grandi passi. La piattaforma con sede a Dubai è diventata infatti una vera e propria chicca per coloro che vogliono la messaggistica istantanea più versatile. Telegram infatti include tante funzioni che WhatsApp ancora non ha ancora, ma dalla parte di quest’ultima c’è la grande stabilità e soprattutto la disponibilità degli utenti ad utilizzarla più spesso. Purtroppo Telegram non è ancora ben voluta da tante persone ed è per questo che fare uno switch totale risulterebbe praticamente impossibile. Il nostro consiglio è quello di averle entrambe, viste le funzioni di cui godono.