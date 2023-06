I prezzi attivati nel periodo corrente da Unieuro rappresentano per molti un sogno, la perfetta occasione per accedere finalmente ai prodotti maggiormente in voga, ed allo stesso tempo risparmiare molto di più di quanto avrebbero mai immaginato.

Le offerte attivate nel periodo corrente, sono disponibili per ogni singolo consumatore in Italia, gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente nei vari negozi, oppure anche affidandosi all’e-commerce, in questo modo l’ordine viene effettuato dal divano di casa, e la consegna a domicilio è sempre inclusa.

Unieuro, tante follie a Giugno con questi prezzi

Catalogo speciale da Unieuro con tanti prodotti dedicati al mondo del gaming in fortissimo sconto rispetto al listino originario. Grazie ai Days of Play di Sony, fino al 12 giugno, gli utenti possono pensare di risparmiare moltissimo sui titoli first-party della casa nipponica, tra cui spiccano chiaramente Returnal, in vendita a 39 euro, God of War a 49 euro, Spider-Man Miles Morales a 29 euro, passando anche per tutti i PlayStation Hits, in vendita pensate a soli 9,99 euro.

Le occasioni del volantino chiaramente non terminano qui, si contano ottime opportunità di risparmio per gli utenti alla ricerca di giochi o accessori per la Nintendo Switch, di nuove sedie da gaming, controller accessori per le proprie console, tra cui Microsoft Xbox Series X o PC, ma anche la possibilità di acquistare la suddetta console di casa Microsoft ad un prezzo scontato rispetto al listino originario.