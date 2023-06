Sono diversi anni che gli scienziati stanno cercando di capire come effettivamente finirà l’universo, con diverse teorie che sono state estrapolate. Secondo quanto riportato, ce ne sarebbe una molto più credibile rispetto alle altre, ovvero la teoria del falso vuoto.

Quando si parla di vuoto, si intende uno spazio con una quantità di energia quasi impercettibile, la quale dovrebbe coincidere con lo stato in cui vive la specie umana. Può essere dunque che l’universo sia compreso all’interno di uno stato di falso vuoto. Nel caso in cui una piccola regione dell’universo dovesse raggiungere un vuoto ulteriormente più stabile, verrebbe a crearsi una sorta di effetto di rimbalzo, il quale potrebbe diffondersi ovunque tra le galassie.

Ci sarebbero diversi effetti, come ad esempio la cessazione completa di tutte le forze fondamentali che esistono. Insieme ad esse ecco anche la cessazione delle particelle elementari e di tutte le strutture che le possono comprendere. Arriverebbero poi anche dei cambiamenti nei parametri cosmologici.

Teoria del falso vuoto, come potrebbe finire l’universo un giorno

Come illustrato, ci sono quindi tanti scenari, come ad esempio anche quello che parla della distruzione completa della materia barionica o magari di un collasso gravitazionale all’istante.

Le parole che seguono sono state rilasciate ufficialmente a IFLScience da parte della dottoressa Katie Mack, al lavoro presso la Cosmology and Science Communication at the Perimeter Institute.

“È una possibilità così affascinante perché coinvolge qualcosa che accade a livello quantico, la fisica subatomica. Fondamentalmente, c’è un evento di tunneling quantistico, una particella va da un posto all’altro in un certo senso e quando ciò accade innesca una cascata che distrugge il cosmo.“