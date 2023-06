SUV, il lancio del DR 4.0 a meno di €20.000

Il SUV, la macchina che combina in sé le migliori caratteristiche dell’automobile e del fuoristrada, rappresenta ad oggi la tipologia di auto preferita tra i guidatori e, di conseguenza, il modello a cui le case automobilistiche cercano di far più riferimento.

Considerato l’elevato numero di domanda è piuttosto normale che i prezzi dei SUV vengano gonfiati abbondantemente e vengano arricchiti sempre più da nuovi e importanti caratteristiche e funzionalità.

A tal proposito, è stata accolto con grande entusiasmo il lancio di un nuovo suv sul mercato automobilistico che ha davvero sbalordito chiunque per il suo prezzo contenuto, ovvero meno di €20.000.

Si tratta del SUV DR 4.0 realizzato dalla compagnia automobilistica cinese Cheryl, ma che in secondo momento è stata rivista e rilanciata sul mercato dalla stessa DR, ovvero un’azienda automobilistica del Molise.

I risultati raggiunti in questo senso correlati riferimento al modesto prezzo di mercato sono davvero sbalorditivi.

SUV DR 4.0, ecco le caratteristiche

Di seguito riportiamo alcune caratteristiche del suddetto SUV:

5 posti a sedere, ed interni molto ampi e spaziosi da rendere il viaggio in auto estremamente confortevole; Per le dimensioni parliamo di una lunghezza 4,32 m, larghezza di 1,83 m ed un’altezza di 1,67 m; Motore a 4 cilindri; 1500 cc di cilindrata; Velocità massima di 175 km/h; Potenza massima di 114 cavalli.



Per per quanto riguarda le caratteristiche non proprio positive del SUV quelli che sono state evidenziate sono:

Un bagagliaio piuttosto ristretto; Alti prezzi di consumo , stiamo parlando infatti, di 8,2 l di benzina ogni 100 km; Non vi è la presenza di dotazioni aggiuntive come per esempio la guida automatica.



Tuttavia la scelta dell’acquisto del SUV considerate tutte le sue caratteristiche è sicuramente una grande opportunità promozionale da prendere al volo.