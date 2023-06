MediaWorld batte Unieuro, prezzi al 50% e smartphone quasi in REGALO

MediaWorld rappresenta la giusta soluzione su cui fare affidamento, nel momento in cui si fosse effettivamente alla ricerca del migliore rapporto qualità/prezzo possibile. Gli utenti sono liberi di accedere ai medesimi sconti, senza mai doversi minimamente preoccupare della qualità generale dei prodotti che andranno effettivamente ad aggiungere al carrello.

I prezzi bassi attivati da MediaWorld sono da considerarsi disponibili per un periodo di tempo estremamente limitato, tutti riguardano comunque prodotti dalla qualità elevata, con un risparmio importante, e le più classiche condizioni di vendita: garanzia di 2 anni e possibilità di affidarsi alle varianti completamente no brand.

Gli utenti che vogliono avere ogni giorno le offerte Amazon sul proprio smartphone, possono collegarsi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld, quali sono i nuovi prodotti in offerta

I Red Friday di MediaWorld nascondono al proprio interno una buonissima dose di sconti mai visti prima d’ora, i cui prezzi fanno sognare gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia, anche di fascia media.

Ipotizzando difatti una spesa non superiore ai 300 euro, ecco arrivare una selva di sconti assolutamente interessanti, come Galaxy A23, Galaxy A14, Redmi 12C, Motorola Moto G32, Redmi Note 12, Galaxy A22 e similari. Sforando leggermente il suddetto budget, l’occhio cade irrimediabilmente sul Galaxy A34, il cui prezzo si aggira attorno ai 329 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti alle versioni più costose dei modelli di casa Samsung, come Galaxy Z Flip4 a 899 euro, Galaxy S22, acquistabile dal pubblico a 699 euro, passando per Galaxy S23+ a 1029 euro, oppure un Galaxy S23 ultra a 1299 euro. Da non trascurare, infine, la presenza del Galaxy S23, top assoluto del settore, a 879 euro.