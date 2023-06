Kena Mobile, gratis la promo con 130GB e tutto senza limiti

Il mondo dei gestori virtuali sta riuscendo pian piano a ritagliarsi il suo spazio tra i provider telefonici mobili che hanno sempre dominato. Prima le persone si affidavano solo ed esclusivamente a realtà ben collaudate, ma adesso le cose sarebbero cambiate in maniera esponenziale. La grande qualità era ciò che veniva più ricercata dal pubblico, adesso però tutto risulta diverso. Infatti scegliendo un gestore virtuale si può beneficiare di un rapporto qualità-prezzo che è uguale a quello dei provider più blasonati, ma anche di tanti contenuti che durano per sempre allo stesso prezzo. È il caso del famosissimo gestore Kena Mobile, il quale vanta sicuramente tanti clienti soprattutto dopo il lancio dell’ultima offerta.

Non è stato difficile riuscire a convincere i clienti di altri operatori telefonici a cambiare, visto che il prezzo dura per sempre ed è probabilmente il più basso nella categoria. A spiegare tutto perfettamente è il sito ufficiale di Kena Mobile, il quale mostra la nuova STAR in anteprima.

Kena Mobile: le offerte migliori hanno la STAR come capofila, ecco cosa include al suo interno

Servirà davvero qualcosa di strepitoso per battere un’offerta del genere, visto che Kena Mobile ha provveduto a puntellarla sotto tutti gli aspetti. Al suo interno gli utenti possono infatti trovare innanzitutto minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile.

Si prosegue poi con 130 giga in 4G per la navigazione sul web con un prezzo di soli 6,99 € al mese. L’offerta è disponibile con attivazione gratuita direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile.