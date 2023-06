La tecnologia sbarca anche nei punti vendita IKEA, con tantissimi prodotti in forte promozione, pronti a far sognare i consumatori con un risparmio più unico che raro.

I prezzi attivati nel periodo sono decisamente più bassi del normale, caratterizzando un volantino che ha da far invidia ai più noti rivenditori di elettronica. Gli utenti interessati possono accedere agli sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure anche collegandosi all’e-commerce, che prevede la consegna a domicilio completamente gratuita (al superamento di una soglia di spesa).

IKEA, le nuove offerte sono ottime

Il prezzo più basso attivato da IKEA parte da soli 6,95 euro, gli utenti infatti possono pensare di acquistare un comodo caricabatteria USB con 3 porte, in modo da poter ricaricare senza troppi fronzoli i propri dispositivi portatili.

Nell’ultimo periodo l’attenzione della community è andata verso un maggiore controllo della qualità dell’aria, ecco quindi che anche IKEA ha deciso di commercializzare il prodotto adatto, un sensore della qualità a soli 35 euro (dotato anche di display retroilluminato), che può essere tranquillamente affiancato al purificatore d’aria con prezzi che vanno da un minimo di 35 ad un massimo di 69 euro.

In ultimo segnaliamo la serie Symfonisk, ottima idea per rendere più accoglienti le case, si tratta di una serie di altoparlanti dal design eccellente, realizzati in collaborazione con Sonos, in vendita a prezzi che vanno da un minimo di 119 euro, e che si integrano alla perfezione con altri elementi architettonici. Le offerte di IKEA sono raccolte qui sul sito ufficiale.