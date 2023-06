Euronics, prezzi oggi QUASI GRATIS in regalo le offerte al 70%

Le offerte di Euronics propongono oggi un risparmio praticamente inedito ed esclusivo, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di accedere a prodotti sempre più economici, che riescono così a ridurre al massimo la spesa finale che è necessario sostenere in fase d’acquisto.

I prezzi attivati da Euronics sono in assoluto molto interessanti, poiché oggi è possibile approfittare di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, anche se potrebbero essere presenti delle differenze in relazione all’area di appartenenza, ovvero i soci potrebbero variare gli sconti, per questo motivo consigliamo caldamente di verificare personalmente in negozio.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, potrete essere i primi ad avere le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone.

Euronics, i prezzi attivati sono i più bassi

Dopo Comet, anche Euronics ha deciso di lanciare il proprio Black Friday, nei negozi di casa Dimo, fino al 21 giugno gli utenti possono mettere le mani su una serie di prodotti super scontati.

Osservando come al solito il segmento degli smartphone, notiamo prima di tutto la presenza di soluzioni particolarmente costose, quali possono essere Apple iPhone 14 Pro a 1149 euro, oppure anche iPhone 14 Plus a 999 euro, iPhone 14 a 779 euro, passando anche per il bellissimo Galaxy S23, oggi disponibile a 799 euro.

La spesa viene fortemente ridotta, rientrando nei ranghi dei 500 euro, nel momento in cui si vorranno mettere le mani su Honor 70, Oppo Reno 8T, Galaxy A34, Oppo Reno8 Lite, Oppo A78, Realme C33, Honor X7a, Redmi Note 12 oppure Oppo A57s, solamente per citarne alcuni. Tutti gli sconti sono da ritenersi validi in esclusiva assoluta nei negozi di Euronics Dimo, poco sotto trovate le pagine.