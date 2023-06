Le offerte di Esselunga sono tra le migliori del momento, i prezzi sono economici e dal risparmio praticamente assicurato, mettendo difatti sul piatto alcuni degli sconti che tutti stavano effettivamente aspettando, senza limitare l’accessibilità generale.

Il risparmio da Esselunga ha indubbiamente raggiunto i massimi livelli, gli utenti che oggi vogliono acquistare nuovi prodotti, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati indistintamente nei singoli punti vendita, riuscendo così a raggiungere tutti gli sconti a prescindere dalla provenienza (non è presente l’e-commerce).

Esselunga, questo volantino vi farà impazzire

Da Esselunga è tornato il tempo dello Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare i migliori prodotti, riuscendo a risparmiare moltissimo (la validità della campagna è fissata fino al 21 giugno).

Gli smartphone in promozione sono innumerevoli, generalmente è possibile partire dalla fascia più alta, rappresentata dall’Apple iPhone 12, in vendita a 698 euro, per poi scendere verso Galaxy A34 a 298 euro, Galaxy A23 a 218 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 198 euro, Redmi Note 12 a 178 euro, Oppo A16s a 138 euro, Redmi 10C a 118 euro, e Motorola Moto E325 a 98 euro.

Coloro che sceglieranno uno smartphone, potranno aggiungere solo 1 euro, per avere in cambio le cuffie a padiglione JAZ, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 69,90 euro. I dettagli, tutti gli sconti anche legati a categorie differenti, sono per comodità raccolti nelle pagine che trovate inserite nell’articolo.