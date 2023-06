Conad, novità per la consegna della spesa: avverrà in elettrico con Enel X Way

Nasce una nuova collaborazione che riguarda un progetto in ambito logistico. A formalizzarla sono state Conad ed Enel X Way, le quali collaboreranno a Roma e a Palermo per le consegne ai punti vendita con mezzi al 100% elettrici.

Questi veicoli si occuperanno di effettuare le consegne dei prodotti provenienti dai centri di distribuzione. Ogni giorno percorreranno circa 500 km e si occuperanno di contribuire alla riduzione delle emissioni riguardanti il settore dei trasporti. Questo progetto è certamente da tempo scritto nell’ordine del giorno di Conad.

Queste sono state le parole da parte di Andrea Mantelli, attuale direttore Supply Chain in Conad:

“Noi di Conad da sempre siamo a favore di una logistica moderna ed efficiente che abbia come bussola di riferimento la sostenibilità aziendale. Il progetto di consegna con modalità 100% elettrica rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra strategia di sostenibilità ambientale permettendo l’ottimizzazione del dispendio energetico, con una notevole riduzione delle emissioni di CO2. Fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa è stato il supporto delle Cooperative, che hanno lavorato duramente per renderlo possibile. Grazie al loro impegno, Conad sarà in grado di fornire un servizio di consegne più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.”

Conad ed Enel X Way: il progetto verrà esteso anche ad altre città

Ovviamente non saranno Roma e Palermo le uniche che anche in futuro potranno contare su una soluzione del genere. Sia Conad che Enel X Way hanno in programma nei prossimi mesi di arrivare a Torino e Firenze con questo progetto.

Servirà quindi tanta pazienza ma soprattutto tanta disponibilità per gestire le risorse utili a formalizzare il tutto.