Applicazioni pericolose, rimuovetele subito dal cellulare

Le applicazioni arricchiscono il nostro cellulare di nuove e migliori funzionalità, tuttavia bisogna fare particolarmente attenzione a ciò che decidiamo di istallare sul nostro dispositivo.

A tal proposito, è proprio degli ultimi giorni, la notizia secondo cui sono state individuate e segnalate, in particolare per i dispositivi android, le applicazioni che possono mettere a rischio non solo le prestazioni del nostro cellulare, ma anche e soprattutto la tutela e la privacy dei nostri dati più sensibili.

Dopo una ricerca approfondita è stato stabilito che tali applicazioni sono ancora disponibili su Play Store e sono state scaricate circa un milione di volte da utenti di tutto il mondo.

Esse, dal momento dell’installazione sembrano funzionare normalmente, tuttavia, dopo soli pochi giorni, riempiono il telefono di spam e attacchi phishing, ovvero tentativi di truffe online.

Applicazioni e malware

Tali anomalie erano state individuate nel Novembre del 2022 dagli analisti della Malwarebytes, ovvero l’azienda irlandese che si occupa di sicurezza informatica.

Che aveva riconosciuto come tali app avessero un unico realizzatore, il “Mobile Apps Group“.

Non è affatto la prima volta che il Mobile Group viene accusato di progettare app pericolose per gli utenti che le utilizzano e nocive per i dispositivi su cui vengono installate.

Infatti, come dichiarato dall’ analista di Malwarebytes, Nathan Collier, sembra che in un primissimo momento, il codice malevolo di queste applicazioni sia stato eliminato, per poi essere reintrodotto nelle versioni successive.

Le app che sono state selezionate come dannose sono:

Bluetooth auto Connect;

Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB;

Bluetooth App Sender;

Mobile Transfer: smart switch

Esse possono danneggiare irrimediabilmente il nostro cellulare e riuscire persino a rubare dati personali.

Gli sviluppatori di tali applicazioni sembrano infatti poter godere di un guadagno aggiuntivo proprio dalle innumerevoli pubblicità spam che intaccano senza sosta il dispositivo.

Tutto ciò danneggiando la batteria, introducendo nuovi e sconosciuti virus e rallentando sensibilmente le prestazioni del proprio dispositivo.

Se avete installato queste applicazioni sul vostro cellulare è bene eliminarne ogni traccia dal proprio dispositivo il prima possibile.

Tuttavia, al fine di evitare di scaricare app distruttive, si consiglia di fidarsi esclusivamente di quelle che risultano programmate da sviluppatori noti, e di cui si conosce la reputazione. Ed evitare app con grafiche poco professionali o che richiedono, fin da subito, un gran numero di informazioni personali.