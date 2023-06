WindTre rilancia la sua storica sfida ad Iliad ed anche agli altri gestori della telefonia mobile. Il provider arancione nel corso delle prossime settimane d’estate metterò sul piatto una serie di ricaricabili molto vantaggiose per costi e soglie di consumo. Nel mese di giugno la promozione migliori è certamente la WindTre Star+.

WindTre, la migliore offerta da 100 Giga contro Iliad

La WindTre Star+ è stata accolta dagli addetti ai lavori e dai consumatori come una delle migliori proposte sul fronte della telefonia mobile. I clienti che optano per questa ricaricabile hanno accesso a consumi praticamente no limits con costi ridotti al minimo.

La proposta di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e un ticket di 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo da pagare per gli utenti che attivano questa ricaricabile sarà pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile dovranno rispettare una serie di condizioni del gestore arancione, a partire da un costo di attivazione pari a 10 euro. Da considerare anche la richiesta di portabilità del numero da altro operatore. Senza il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad o l’attivazione di un nuovo numero non vi è modo per scegliere questa tariffa.

Tutti gli utenti che desiderano attivare una SIM con WindTre attraverso questa promozione possono fare richiesta presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. Per la portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.