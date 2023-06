Più utenti avranno notato che le applicazioni in versione beta di WhatsApp per Android ed iOS stanno fornendo diverse indicazioni in merito al futuro. Stando alle ultime indiscrezioni infatti sarebbero pronti tanti aggiornamenti di livello, i quali metteranno WhatsApp in posizione predominante rispetto a tutte le altre applicazioni del panorama della messaggistica istantanea. In realtà l’applicazione colorata di verde già domina da tempo, ma con queste ulteriori aggiunte lo farà in maniera ancora più netta.

Diverse migliorie arriveranno con gli update previsti, i quali verranno introdotti sia su piattaforma Android che su piattaforma iOS.

Qui in basso lasciamo una panoramica generale con tutte le novità, le quali a breve arriveranno.

WhatsApp, ecco i principali aggiornamenti che stanno per arrivare ufficialmente sull’applicazione

Proprio due giorni fa gli utenti hanno notato il nuovo aggiornamento lanciato da WhatsApp, il quale riguarda l’apertura dei canali. Proprio come Telegram infatti la principale applicazione di messaggistica istantanea vuole includere i canali tematici al suo interno, nei quali sarà possibile trattare diverse tipologie di argomenti.

Uno dei primi aggiornamenti che WhatsApp si appresta ad implementare è quello riguardante la condivisione delle immagini in alta qualità. Gli utenti potranno infatti scegliere, in fase di invio, la qualità con cui inviare una foto. Non avverrà più la compressione che da sempre WhatsApp impone, inoltre sarà visibile la risoluzione in pixel di tutte le immagini prima di inviarle tramite messaggio. Ci sarà anche l’aggiornamento per trasmettere il proprio account WhatsApp da Android su un iPad di Apple, ma per adesso risulta ancora in fase di test.