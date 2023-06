WhatsApp sta annunciando a cadenza regolare delle novità molto importanti che potrebbero potenzialmente cambiare il futuro della piattaforma di messaggistica. In particolar modo, l’ultimo intervento degli sviluppatori potrebbe segnare un importante cambiamento in merito. Andiamo a scoprirlo di seguito.

WhatsApp si apre ai canali

Stavano ormai circolando da qualche tempo delle indiscrezioni per quanto concerne i canali su WhatsApp e pare che siano state confermate. Dunque, questo è un altro piccolo passo in avanti verso Telegram, rendendo un’esperienza agli utenti decisamente più completa.

L’anteprima di questa novità è prevista in Colombia e Singapore, dove gli utenti potranno vedere nella nuova sezione aggiornamenti una specie di newsletter, ossia uno spazio riservato alle ultime proposte poi attuate.

In tal modo, l’azienda potrà comunicare in maniera semplice e veloce quali saranno le novità che verranno messe in atto sull’app di messaggistica, oltre che aggiornamenti e tante altre informazioni utili.

Come funzionano i canali?

La novità è stata annunciata dal CEO di Meta Mark Zuckerberg mediante un post dove ha messo in evidenza il fatto che lo scopo ultimo è quello di “rendere i canali il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro al mondo”.

Dunque, tutto è in mano degli utenti, che non potranno essere gestiti dagli amministratori dei canali. Dunque, gli amministratori non potranno aggiungere follower. Saranno loro a selezionare i canali preferiti da seguire e dai quali ricevere aggiornamenti. Ovviamente, gli amministratori, in quanto tali, avranno pieni poteri dei canali.

Infatti, potranno decidere se limitare l’ingresso o meno per alcuni contatti. Al contempo, potranno modificare le impostazioni interne anche rispetto ad altri fattori. Ad esempio, il blocco degli screenshot all’interno del canale, andando così a favorire la sicurezza e tutelare gli utenti nel canale.

Inoltre, un altro esempio di sicurezza è, quando sono trascorsi 30 giorni, quello di cancellare in automatico i messaggi inseriti in ogni canale. A questa manovra si aggiunge anche la necessità di tenere gli spazi puliti e ordinati, così che i contenuti siano quanti più chiari è possibile.

Meta mette in evidenza come la missione di base di WhatsApp non verrà comunque ostacolata in nessun modo, ossia quella di messaggiare con amici e familiari in forma privata e semplice. Tuttavia, i canali sono una richiesta che viene portata avanti dagli utenti da diversi anni: “Riteniamo sia ora giunto il momento di introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato”.