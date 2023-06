A Giugno Very Mobile ha lanciato una promozione assolutamente molto invitante, infatti gli utenti possono avere libero accesso ad una soluzione veramente ricca di contenuti, con un bundle vario ed apprezzato, ed allo stesso tempo un prezzo decisamente ridotto, che nasconde anche una sorpresa ulteriore: 50 giga gratis da utilizzare tutti i mesi.

L’offerta corrente è accessibile direttamente dal sito ufficiale di Very Mobile, richiede il pagamento tramite credito residuo, ma presenta un vincolo importante: la richiesta di attivazione può essere presentata solamente dagli utenti che sono in uscita (quindi con portabilità obbligatoria) da Iliad o MVNO.

Very Mobile, a Giugno sono gratis 50 giga di traffico

Con Very Mobile gli utenti possono davvero essere sicuri di spendere poco, la nuova Promo Flash, in scadenza il 12 giugno alle 23:59, prevede un costo fisso di soli 6,99 euro al mese (da pagare direttamente con credito residuo), per poter accedere ad un bundle di tutto rispetto.

Gli utenti che la richiederanno, ricordiamo di prestare attenzione alle limitazioni sulla provenienza, potranno accedere direttamente a minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti, a cui aggiungere ben 150 giga di traffico dati al mese. La promozione di base prevederebbe una navigazione di 100 giga, ma solamente per questi giorni è previsto un regalo di ben 50 giga gratis.

L’attivazione, come anticipato, può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale di Very Mobile, senza costi aggiuntivi o iniziali da sostenere (oltre alla ricarica).