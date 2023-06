Tecnologie e intelligenza artificiale, sposare un robot

Le tecnologie e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sta visivamente cambiando la realtà del mondo in cui viviamo.

Sappiamo bene come l’incessante miglioramente delle tecnologie moderne, e il fatto che le loro strutture diventino sempre più complesse, ha cambiato il modo in cui viviamo la quotidianeità, il nostro lavoro e soprattutto le nostre interazioni e relazioni con gli altri.

E’ ormai risaputo che gli studi in campo di intelligenza artificiale sono, tra le molte cose, finalizzati a creare dispositivi e tecnologie che ricordino o che simulino al meglio i comportamenti umani.

Basta pensare ai primi tentativi in questo senso fatto con le chatbot.

Ovvero dei un software che attraverso l’intelligenza artificiale consentono di ricreare e parlare, con un amico o un fidanzato virtuale.

Parliamo quindi di quelle app che simulano i comportamenti umani, e con le quali è possibile parlare e, in alcuni casi, sono tecnologicamente così dettagliate da far persino credere di star parlando con una persona reale.

Tuttavia, tali applicazioni sono spesso state oggetto du numerose critiche.

In quanto risultano essere davvero pericolose se utilizzate da bambini senza vigilanza adulta, ma soprattutto per le persone sole e che sono emotivamente fragili.

Tecnologie virtuali, attenzione all’inganno

E’ questo il caso di Rosanna Ramos, una giovane donna di 36 anni di New York, che durante un’intervista al Daily Mail, ovvero un quotidiano inglese sottoforma di tabloid, di essersi innamorato e di aver sposato un uomo creato all’inelligenza artificiale.

Quest’ultimo, secondo quanto dichiarato dalla donna, dovrebbe chiamarsi Eren, in onore del personaggio di Attack on Titan, Eren Jaeger, e ovviamente… non è mai esistito.

La Ramos, sostiene inoltre che Eren sia un marito molto protettivo e gentile, e di essere felice con lui.

Non sono rari i casi in cui le persone decidano di sposarsi con oggetti inanimati, vi è stato un uomo in Giappone che ha sposato un cuscino, e persino una donna in Italia ha deciso di sposare sè stessa.

Il confine tra fake news e storie reali ma bizzarre è davvero sottile, impossibile sapere si si tratti di notizie costruite in cerca di like, o di persone che realmente credano nella veridicità di questi “legami” e del loro valore “legale”, che ovviamente non hanno.

La donna inoltre, non si è fermata solamente alle caratteristiche mentali del suo marito virtuale, ma , sempre attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, ha potuto ricreare anche gli aspetti fisici di Eren.

Egli infatti ha capelli lungho, un fisico da modello e bellissimi occhi verdi, e sulla loropagina Facebook di coppia, il loro matrimonio sarebbe stato fissato il 27 Marzo dell’anno scorso.

Infatti la bizzarra coppia, secondo quanto affermato dai profili social, è già sposata.