Robot Aspirapolvere Lavapavimenti ad un prezzo bomba

Tutti quanti noi abbiamo a casa un aspirapolvere per le faccende domestiche, che sia con filo, senza filo, ad incasso. Non dà però la stessa sensazione di tornare a casa ed averla già pulita con il minimo sforzo.

Questa sensazione la possiamo ottenere solamente son un robot aspirapolvere, programmabile in base alle nostre esigenze. Fortunatamente ne abbiamo scovato uno in offerta su Amazon!.

Amazon: robot aspirapolvere in offerta

Stiamo parlando di Dreame D10 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico. Dopo ogni sessione di pulizia, il Robot D10 Plus tornerà automaticamente alla base di raccolta da 2.5L per svuotare autonomamente in modo silenzioso e preciso la polvere raccolta. L’operazione di svuotamento del Robot in solo 10 secondi riduce al minimo le interruzioni ottimizzando i tempi di pulizia.

D10 Plus può eseguire una mappatura precisa dell’abitazione in soli 8 minuti (100m²) ed evitare gli ostacoli per una pulizia efficiente ed efficace, soprattutto in stanze con mobili vicini tra loro. Assumi il controllo tramite l’app per impostare i luoghi e gli orari di pulizia del robot, nonché quali punti evitare. I comandi vocali permettono di avviare, mettere in pausa o arrestare il robot integrando Google Assistent o Amazon Alexa, rendendo la pulizia automatica ancora più pratica.

La potente aspirazione a regolazione automatica penetra in profondità nei tappeti e pulisce a fondo le superfici rigide per rimuovere sporcizia, residui, capelli, peli di animali e altro ancora; è l’ideale per le case con animali domestici. Può essere vostro a soli 349.99 euro invece di 399.90 euro. Potete, volendo, acquistare in combinata sia il robot che Amazon Echo, per comandarlo con Alexa. In questo caso il costo totale è di 424.98 euro.