Recensione Xiaomi Redmi Smart Band 2:

Quanto dovete spendere per registrare i vostri dati di allenamento? Indipendentemente dallo sport scelto, ci sono alcune risorse fondamentali da investire: tempo, sforzo e impegno. Tuttavia, i costi della tecnologia per l’allenamento sono sempre più accessibili, come dimostra lo Xiaomi Redmi Smart Band 2, il dispositivo che stiamo testando ormai da diverse settimane.

Si tratta di un prodotto che conferma l’eccellente rapporto qualità-prezzo dei dispositivi indossabili di casa Xiaomi: se sei un atleta “dilettante”, la Redmi Smart Band 2 è estremamente interessante e ha un prezzo molto conveniente.

Design e materiali:

Aprendo la confezione del nuovo Xiaomi Redmi Smart Band 2 ci troviamo di fronte a un dispositivo estremamente discreto, soprattutto nella variante nera che abbiamo testato per questa recensione. La banda in TPU ha una finitura opaca ed è incredibilmente resistente, dotata di una chiusura intuitiva già vista su altri prodotti Xiaomi, come la band 7, ad esempio.

All’interno della confezione, oltre alla documentazione, troverete anche il cavo di ricarica, anche se manca l’adattatore di corrente: è necessaria una presa USB-A.

Xiaomi ha cercato di mantenere un prezzo contenuto senza sacrificare la funzionalità di questo smartwatch, ma dobbiamo ammettere che il design ci piace molto. È leggermente più largo rispetto alla “sorella” Xiaomi Band, uno dei suoi concorrenti nella fascia di prezzo entry level. Le sue dimensioni sono di 42,81 mm × 25,42 mm × 9,99 mm, con il vetro che si curva ai bordi della cassa rettangolare.

Sul retro del dispositivo troviamo i vari sensori che, a contatto con la pelle, monitorano i nostri dati di salute. Troviamo anche due pin magnetici per la ricarica: per attivare il dispositivo la prima volta e collegarlo al nostro smartphone, sarà necessario collegare i pin.

Nonostante pesi solamente 14,9 grammi, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 sembra incredibilmente leggera quando la indossiamo. Di solito rimuoviamo gli smartwatch quando ci sediamo alla scrivania per lavorare, ma il peso ridotto e le dimensioni compatte della Smart Band ci hanno permesso di tenerla comodamente al polso senza problemi. Durante le attività quotidiane o lo sport, a malapena ci si accorge di indossarlo.

La qualità costruttiva della Xiaomi Redmi Smart Band 2 è buona: non ci sono scricchiolii neanche con una certa pressione. Anche dopo diversi giorni di utilizzo non notiamo alcun segno di usura, nonostante non abbiamo prestato molta attenzione in ogni situazione.

Display:

Il display della Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un pannello da 1,47 pollici con una leggera curvatura 2.5D sul vetro. Tuttavia, l’aspetto estetico solleva alcune domande: i bordi scuri del display sono abbastanza evidenti, e la risoluzione è di 172 x 320 pixel, con una densità di 247 PPI.

Lo schermo della Redmi Smart Band 2 è dotato di un trattamento anti-impronta digitale, sebbene alcune impronte possano essere ancora visibili quando il pannello è spento. Tuttavia, anche dopo aver toccato il display con le dita umide dopo un allenamento, le immagini rimangono ben visibili.

Non si tratta di un display eccezionale: la resa cromatica non è molto vibrante e il pannello TFT non offre neri profondi o un contrasto eccellente. Rispetto ad altri smartwatch recenti, inclusi quelli dello stesso produttore, non si posiziona nella fascia alta: non può essere definito “bellissimo”. Tuttavia, è comunque funzionale: il display è abbastanza ampio per navigare tra le varie impostazioni e leggere le notifiche con facilità.

Durante la nostra recensione, abbiamo riscontrato un piccolo problema con la luminosità massima di 450 nit della Xiaomi Redmi Smart Band 2. Sotto la luce solare diretta, le notifiche risultano poco leggibili. Tuttavia, durante la corsa, mantenendo il polso in movimento naturalmente, non abbiamo avuto problemi. Pertanto, questa limitazione non sembra insormontabile, soprattutto considerando il prezzo accessibile del dispositivo.

Allenamento e specifiche tecniche:

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 offre la possibilità di monitorare fino a 30 diverse attività sportive, un numero comune tra gli altri dispositivi simili. In alcuni casi, tuttavia, si limita a misurare il tempo e la variazione della frequenza cardiaca, una funzione a cui siamo già abituati. Al contrario, altre attività offrono dati aggiuntivi grazie al grande schermo.

Abbiamo trovato vantaggioso tenere traccia delle frequenze cardiache e dei tempi durante gli allenamenti in palestra. Inoltre, poiché la Redmi Smart Band 2 è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri (5 atmosfere), puoi sfruttarla al massimo anche in piscina.

Ci è piaciuto particolarmente il monitoraggio della corsa con il GPS, grazie anche all’ampio schermo che mostra ulteriori informazioni. Non tutte le smart band di questa fascia di prezzo hanno spazio per visualizzare il ritmo al chilometro, che è essenziale anche per i principianti. Tuttavia, è un po’ scomodo che non ci siano tasti dedicati: bisogna cambiare pagina e tenere premuto il pulsante di arresto per bloccare l’allenamento.

L’analisi del battito cardiaco, dello stress e dell’ossigenazione del sangue sono allineati con i valori rilevati da altri smartwatch. Inoltre, l’analisi del sonno è molto accurata e mostra anche la distribuzione del battito cardiaco durante la notte. Sembra che la Xiaomi Redmi Smart Band 2 faccia tutto ciò di cui ha bisogno per misurare i parametri di salute. Siamo soddisfatti dopo averla recensita.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 è dotata di un preciso cardiofrequenzimetro, un accessorio che può tracciare il battito cardiaco mediante il contatto con il polso. La misurazione avviene in modo continuo, 24 ore su 24, e attraverso un grafico dedicato è possibile monitorare l’andamento durante l’intera giornata.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 monitora il livello di stress durante la giornata e ci avvisa quando raggiunge livelli più elevati. Alla fine della giornata è possibile consultare un grafico che mostra i momenti di maggiore stress.

Per le donne, è disponibile un algoritmo avanzato che fornisce previsioni affidabili sul ciclo mestruale. Utilizzando i dati dei mesi precedenti, la Redmi Smart Band 2 può indicare i giorni di maggiore fertilità e quelli in cui potrebbe iniziare il ciclo mestruale.

App Mi Fitness:

Abbiamo già provato in passato l’applicazione Mi Fitness e possiamo confermare che funziona ottimamente. La connessione con lo smartphone è veloce e, inoltre, è possibile utilizzare la fotocamera del telefono per leggere i codici QR e rendere il processo ancora più rapido.

Le statistiche sportive e sanitarie vengono rappresentate in grafici ben realizzati. È possibile personalizzare rapidamente sfondi e impostazioni, oltre a gestire le autorizzazioni in modo trasparente. Apprezziamo la possibilità intuitiva di selezionare le notifiche da ricevere. È importante sottolineare che è possibile leggere e archiviare le notifiche, ma non è possibile rispondere direttamente dall’app: per farlo sarà necessario sbloccare lo smartphone. Questo vale anche per le chiamate: sentirai la notifica al polso, ma non sarà possibile rispondere tramite lo smartwatch.

Autonomia e ricarica:

La batteria della Xiaomi Redmi Smart Band 2, con una capacità di 210 mAh, ha un’incredibile durata. Durante i nostri vari test, abbiamo dovuto fare uno sforzo significativo per scaricarla almeno una volta nel periodo di prova.

Xiaomi stima che la durata sia di 14 giorni, corrispondenti a due settimane di utilizzo “normale”. Tuttavia, anche utilizzando frequentemente il GPS e mettendo alla prova le funzionalità sportive, potrete tranquillamente superare i 10 giorni senza problemi. Sarà facile dimenticarsi di dove avete messo il cavo di ricarica se non siete ordinati.

La ricarica completa richiede circa due ore, il che non è particolarmente veloce. Tuttavia, considerando che dovrete farlo solo una volta ogni due settimane, riteniamo che sia un compromesso accettabile.

Conclusioni e prezzi:

Abbiamo testato la Xiaomi Redmi Smart Band 2 per diverse settimane e provato tutte le sue funzionalità. Le nostre conclusioni su questo dispositivo sono abbastanza positive. Offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, risultando molto competitivo sul mercato.

La sua ergonomia si è dimostrata impeccabile in ogni situazione, persino durante l’attività sportiva. Il design è semplice e minimalista, e avete la possibilità di personalizzarlo acquistando cinturini aggiuntivi.

Le molteplici funzionalità lo rendono estremamente versatile, rendendolo una scelta ideale per affrontare ogni momento della giornata. È possibile ricevere notifiche e messaggi, oltre a registrare tutti i dati relativi ai vostri allenamenti.

La Xiaomi Redmi Smart Band 2 si rivela un vero e proprio assistente intelligente, rendendola un’ottima opzione per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo di questo genere. La potete acquistare sul sito ufficiale di Xiaomi ad prezzo di 34,99 euro, ma spesso la potete trovare su Amazon a un prezzo scontato di circa 29,00 euro.