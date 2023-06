Minecraft, niente più fatica con il bot Voyager che gioca al posto tuo

Nvidia, la nota azienda di tecnologia, ha sviluppato un bot di intelligenza artificiale (IA) chiamato Voyager, che utilizza il modello linguistico GPT-4 per risolvere problemi all'interno del popolare videogioco Minecraft. Questo bot non gioca come un umano, ma legge direttamente lo stato del gioco tramite un'API, generando obiettivi che aiutano l'agente a esplorare il gioco e del codice che migliora le sue abilità nel tempo.