Una notizia che ha scosso in modo in portante tutta la Serie A e tutti i tifosi del Milan è stato senza alcun dubbio l’addio inaspettato e a sorpresa di Paolo Maldini alla società rossonera, ovviamente un addio obbligato imposto dalla società capitanata da Gerry Cardinale che ha deciso di licenziare lo storico capitano del Milan come Direttore dell’area Tecnica sostituendolo con l’intelligenza artificiale, più nel dettaglio con gli algoritmi di Billy Beane, ideatore di Moneyball.

Nel dettaglio Moneyball è un algoritmo che che utilizza l’intelligenza artificiale e si basa sulla Sabermetrica (Society for American Baseball Research).

Mercato del Milan affidato all’IA

In sostanza il mercato del Milan ora sarà pianificato in base agli algoritmi di Moneyball, tecnologia che in America è già stata utilizzata dando anche dei risultati decisamente ottimi nel mondo del Baseball con gli Oackland Athletics, come racconta Bennet Miller nel film Moneyball, l’arte di vincere uscito nel 2011.

Si tratta dunque del primo e vero proprio crack nel mondo del calcio da parte dell’IA, in passato infatti Moneyball era già stata usata ma non in realtà altisonanti come il Milan, prima in Inghilterra con il Brentford e poi in Norvegia nel Midtjylland.

Il metodo utilizzato a dirla tutta non è ancora chiarissimo, ma sappiamo che per eseguire al meglio Moneyball, gli studi si concentrano anche sul sonno, l’umore e alimentazione dei giocatori.

Dunque siamo davanti alla prima vera sostituzione da parte dell’IA per un essere umano, riuscirà l’algoritmo a soppiantare il carisma e l’esperienza di un esperto del settore come Maldini ?