Sono state interessanti le novità che iOS 17 ha mostrato durante l’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori di Apple. La WWDC 23 ha messo in evidenza alcuni punti focali di questa nuova versione del sistema operativo dedicato agli iPhone, i quali verranno supportati quasi totalmente.

Una funzionalità però avrebbe rubato la scena a tutte le altre, anche se era stata annunciata già durante lo scorso mese di gennaio. Gli utenti con un iPhone compatibile con il nuovo aggiornamento ad iOS 17 potranno accogliere ufficialmente la nuova feature Personal Voice. Si tratta di un’opzione di accessibilità che si basa sull’intelligenza artificiale.

iOS 17 accoglie ufficialmente la nuova funzione conosciuta come Personal Voice, ecco cosa consente agli utenti

Gli utenti che scaricheranno prossimamente sul loro iPhone il nuovo sistema operativo iOS 17, potranno beneficiare della nuova funzione Personal Voice. Questa è dedicata a tutti gli utenti che soffrono di particolari patologie che possono andare a compromettere la loro capacità di parlare.

Stando a quanto riportato, la funzione risulta estremamente semplice da usare anche se l’addestramento richiederebbe almeno un’ora. La registrazione della propria voce deve infatti essere effettuata in un luogo tranquillo, dove preferibilmente non ci siano rumori di sottofondo. Gli utenti dovranno ripetere tutte le frasi che verranno mostrate sullo schermo parlando in maniera naturale e tenendo l’iPhone alla distanza che viene richiesta.

Si tratta di una funzione che riesce ad avere una precisione estrema, la quale in caso di troppo rumore potrebbe interrompere la configurazione. La voce personale che verrà registrata potrà poi essere utilizzata con Live Speech in FaceTime ma anche nelle altre app che la supporteranno.