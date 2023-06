Google Foto sta decisamente lasciando tutti senza parole per via del nuovo servizio in fase di sviluppo. Stando a quanto recentemente emerso da un test, l’app ha acquisito una nuova funzionalità che permette al riconoscimento facciale di individuare una persona anche se è di spalle o se ha il volto coperto.

Google Foto riconosce le persone anche di spalle!

A diffondere la notizia è Android Authority, che avrebbe condotto un test secondo il quale Google Foto è in grado di riconoscere le persone anche se sono di spalle o se parte del volto è coperta.

Fino ad ora il riconoscimento facciale ha permesso di organizzare la propria galleria identificando le persone tramite i numerosi dettagli del volto ma adesso, grazie alla nuova tecnologia introdotta, l’app sfrutterà altri particolari per riconoscere le persone. Google Foto farà affidamento sui capelli e l’abbigliamento (ma non solo!) per identificare la persona pur senza esaminarne il volto.

Il servizio non è ancora impeccabile ma, tenendo conto delle informazioni trapelate fino ad ora, si tratta di una novità davvero rivoluzionaria che sarà sicuramente perfezionata dal colosso nel corso delle prossime settimane. Al momento la tecnologia incappa in errori e necessita di abbondanti informazioni prima di poter effettivamente proporre un risultato azzeccato. Il riconoscimento facciale, infatti, tiene conto di tutte le immagini presenti in galleria e tramite la loro analisi procede con l’identificazione e l’organizzazione in cartelle suddivise in base alle persone rintracciate. Vedremo prossimamente cosa sarà in grado di fare e se le capacità dell’app saranno perfezionate!