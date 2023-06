Giove, il nuovo sistema che prevede i reati

Giove, il nuovo supporto tecnologico per le forze dell’ ordine, fa il suo ingresso nelle questure di tutta Italia. A presentare la proposta è stato il Ministero dell’Interno. Si tratta di un sistema di polizia predittiva, ovvero, di un software in grado di risolvere crimini del passato, prevedere reati futuri e identificare i possibili criminali. Ma come è possibile che un software possa fare tutto ciò?

Giove, le cui prime sperimentazioni risalgono al 2008 presso la questura di Milano, si avvale ovviamente delle grandissime capacità e possibilità che ad oggi offre l’intelligenza artificiale, con l’ intento di fornire un ausilio supplementare al lavoro della polizia.

L’idea di fondo del progetto, tuttavia, consiste nella possibilità di prevenire e fermare i crimini prima che accadano.

Giove, ecco come funziona

Per giungere a questi risultati Giove si avvale di una serie di algoritmi che incrociando le informazioni delle banche dati della polizia, come l’identità dei profili dei criminali più recidivi e altro ancora, si propone di prevedere, e soprattutto evitare che reati già verificatisi in passato, possano ripetersi. Tale procedimento viene definito crime linking, ovvero collegamento di crimini. Tuttavia l’utilizzo di tale software ha generato una multitudine di dubbi e critiche, da parte del Garante della privacy. Secondo il quale Giove rischierebbe di violare le leggi relative alla privacy e la libertà individuale.

Inoltre, il suo meccanismo di funzionamento rischia di cadere in errori di pregiudizio nei confronti di quei profili schedati in quanto appartenenti ad etnie o provenienti da posizioni geografiche diverse.Di conseguenza sono ancora molti i dubbi da risolvere prima che si decida di applicare ufficialmente Giove. Il sistema che ci riporta in mente, il famoso film di Tom Cruise, Minority Report.