Fibra, la classifica dei migliori operatori telefonici del 2023

Nel panorama delle connessioni internet in Italia, la fibra ottica si distingue per le sue prestazioni superiori rispetto alla vecchia ADSL. Tuttavia, non tutte le fibre sono uguali e le loro funzioni possono variare notevolmente. Secondo l’indagine di nPerf, la più veloce in Italia per velocità effettiva è quella di Fastweb di tipo FTTH GPON. TIM, invece, offre la velocità nominale della fibra ottica maggiore con 10 Gbps in download. Ecco la classifica.

Fibra: quale puoi scegliere in base alle tue necessità

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, esistono alternative come la “fibra mista” FTTC o FWA. In termini di offerte economiche, Beactive, Illumia e Iliad propongono tariffe a meno di 20 euro al mese.

La fibra ottica FTTH è disponibile in diverse versioni in Italia. TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb offrono la fibra FTTH GPON da 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Iliad, invece, propone la fibra FTTH EPON fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload. TIM offre anche la tecnologia FTTH XGS-PON, che permette di navigare a una velocità massima di 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload. In termini di velocità di rete, Fastweb si posiziona al primo posto, seguito da WINDTRE e Vodafone. Per quanto riguarda le connessioni in fibra ottica FTTH, Fastweb si posiziona nuovamente al primo posto, seguito da TIM e Iliad.

Parlando invece delle offerte più economiche, c’è la Fibra Evolution Full di Beactive si posiziona al primo posto con un costo di 16 euro al mese per 12 mesi. Seguono Illumia Wifi con un costo promozionale di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi e Iliadbox con un costo di 24,99 euro al mese. Prima di scegliere un operatore, è importante verificare la copertura internet del proprio domicilio, poiché in determinate zone il segnale può essere non ottimale.