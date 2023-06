Fastweb Mobile non è il classico operatore telefonico virtuale, comunemente definito MVNO, con il quale avere tanto a basso prezzo, ma con allo stesso tempo una importante limitazione nella navigazione. La nuova offerta ne è l’esatto emblema, una soluzione aperta a tutti i consumatori, con la quale riuscire comunque a poter godere di un risparmio più unico che raro.

Il prezzo fisso della promo oggetto del nostro articolo è davvero monstre, infatti costa solamente 7,95 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile effettivamente collegata. L’attivazione è possibile nei singoli punti vendita, oppure anche direttamente online tramite il sito ufficiale, il quale non richiede il versamento di alcunché, fuori dalla prima mensilità.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone.

Fastweb Mobile, ecco la promo del momento

Fastweb Mobile continua a stupire ed a differenziarsi dal più classico dei MVNO, infatti in questi giorni ha deciso di rinnovare la propria campagna promozionale, arricchendola di una delle reti mobile più veloci d’Italia, ma sopratutto con la possibilità di fruire gratuitamente della connessione 5G.

La promozione corrente prevede infatti ben 100 giga di traffico dati in 5G, affiancati da illimitati minuti che possono essere utilizzati liberamente per chiamare chiunque si desideri in Italia. Il suo prezzo è decisamente più basso del normale, poiché ha un costo fisso di soli 7,95 euro da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

La richiesta di attivazione, come anticipato nei paragrafi precedenti, può essere presentata nei negozi o sul sito ufficiale.