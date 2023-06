Eufy telecamera di videosorveglianza da esterno su Amazon

Se disponete già di una telecamera di videosorveglianza interna o non l’avete per qualche motivo, Amazon sta proponendo una telecamera per esterni per controllare tutti i movimenti fuori dalla vostra abitazione o dal vostro ufficio.

Per molti motivi potete non volere una telecamera all’interno della vostra abitazione, dare però un’occhiata a quello che succede fuori non è male, soprattutto se per un determinato periodo non siete in casa, per vacanze o viaggi di lavoro. Ecco i dettagli.

Amazon propone Eufy telecamera di videosorveglianza da esterno in offerta

Quando si parla di sicurezza, la chiave è nei dettagli. Guarda esattamente quel che succede all’interno e all’esterno della tua casa con la chiarezza cristallina di 2K. La telecamera Eufy vi garantisce la sicurezza per un anno con una sola ricarica: basta alle molteplici ricariche, ricarica una sola volta e ottieni una durata della batteria pari a 365 giorni.

Eufy è stata progettata per salvaguardare la tua abitazione e il tuo portafoglio, la telecamera eufyCam 2 Pro non prevede l’acquisto di altre parti e combina sicurezza a convenienza. Dispone di un’apertura F2.0 e di un sensore ad alta fotosensibilità. Inoltre resiste a qualunque condizione atmosferica: grazie a un’impermeabilità di grado IP67, la telecamera eufyCam 2 Pro è costruita per resistere a tutti gli agenti atmosferici.

Potete attualmente aggiudicarvela su Amazon a soli 159.99 euro invece di 199.99 euro, scontata del 20% rispetto al prezzo di listino. La piattaforma vi propone anche il kit doppia fotocamera al prezzo di 379.99 euro, pagando quindi 190 ad unità. In questo caso sarebbe quindi più conveniente acquistare due pezzi singoli. Per maggiori dettagli seguite il link.