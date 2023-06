CoopVoce, arriva Evo 200 e con soli 7,90 euro ti cambia la vita

CoopVoce, l’operatore di telefonia mobile del gruppo Coop, ha lanciato una nuova offerta chiamata Evo 200. Questa, disponibile da due giorni, offre ai clienti minuti illimitati, 1000 SMS e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G per un canone mensile di soli 7,90€.

CoopVoce: tutti i dettagli sulla promozione

Per i nuovi clienti che effettuano la portabilità, il primo mese di servizio è gratuito. Tuttavia, i nuovi clienti che attivano lo attivano online con spedizione a domicilio devono sostenere un costo iniziale di 9,90€, che include la spedizione, l’attivazione, il primo mese anticipato e la SIM ricaricabile. Se l’acquisto viene effettuato presso un punto vendita fisico, il costo della SIM CoopVoce è di 10€, con 5€ di traffico incluso, oltre a una prima ricarica per il primo mese anticipato dell’offerta.

L’offerta Evo 200 è disponibile anche con la Self SIM, la scheda telefonica confezionata che può essere acquistata presso i punti vendita Coop aderenti. In questo caso, la spesa iniziale è di 9,90€. Una volta completata la portabilità, si riceverà un bonus di traffico telefonico di 9,90€.

Per i clienti esistenti, l’offerta può essere attivata con un contributo di 9,90€. Inoltre, per i nuovi clienti, sono disponibili anche le eSIM. I minuti e gli SMS possono essere utilizzati anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, il traffico dati per la navigazione su internet ha un limite. Se il credito è insufficiente, le offerte vengono sospese per 30 giorni. Durante questo periodo, i minuti e gli SMS vengono tariffati in base al piano tariffario, mentre il traffico dati viene interrotto.

Insomma, l’offerta Evo 200 di CoopVoce rappresenta un’opzione interessante per i clienti alla ricerca di un piano tariffario conveniente con una grande quantità di dati.