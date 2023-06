Apple, iPadOS 17 potrà essere installato solo su questi dispositivi

L’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori in casa Apple ha prodotto ottimi risultati. Sono stati annunciati nuovi prodotti e qualche dispositivo estremamente innovativo come il nuovo headset Vision Pro. Nel frattempo però anche gli utenti legati al mondo dei dispositivi mobili di Cupertino hanno avuto ciò che desideravano. Più in particolare sono stati svegliati tutti i dettagli del nuovo aggiornamento che riguarderà gli iPhone così come le migliorie apportate all’interno del software dedicato agli iPad.

Per conoscere tutti i dispositivi che potranno scaricare la nuova versione iPadOS 17, la lista è disponibile in basso.

iPadOS 17, Il nuovo sistema operativo sarà disponibile al download entro la fine dell’anno su tutti questi tablet

Come è possibile notare mediante la lista in basso, saranno tanti i dispositivi del mondo iPad a poter procedere al nuovo aggiornamento. L’ultima versione del software iPadOS 17 comporterà, come detto, diverse novità, le quali andranno a rapportarsi alle capacità più o meno spiccate dei dispositivi. Ecco la lista completa di tutti quelli che potranno riportare l’aggiornamento:

iPad Pro 12,9 pollici, tutti i dispositivi compresi tra 6a generazione, 5a generazione, 4a generazione, 3a generazione e 2a generazione;

tutti i dispositivi compresi tra 6a generazione, 5a generazione, 4a generazione, 3a generazione e 2a generazione; iPad Pro 11 pollici, 4a generazione, 3a generazione, 2a generazione e 1a generazione;

4a generazione, 3a generazione, 2a generazione e 1a generazione; iPad Pro 10,5 pollici;

iPad Pro 9,7 pollici;

iPad 6a generazione, 7a generazione, 8a generazione, 9a generazione e 10a generazione;

6a generazione, 7a generazione, 8a generazione, 9a generazione e 10a generazione; iPad Air 3a generazione, 4a generazione e 5a generazione;

3a generazione, 4a generazione e 5a generazione; iPad mini 5a generazione e 6a generazione.

Da precisare che la versione beta è già disponibile per tutti gli sviluppatori. Questa può essere scaricata già da circa tre giorni, mentre bisognerà aspettare il mese di luglio per avere la beta pubblica.