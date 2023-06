Apple esclude clamorosamente 3 modelli di iPhone da iOS 17

Durante lo scorso evento annuale di Apple, gli utenti hanno avuto modo di conoscere tutte le grandi novità che a breve verranno lanciate per il pubblico. La WWDC 23, conferenza dedicata agli sviluppatori, ha permesso di scoprire anche la nuova versione del sistema operativo. Si tratta di iOS 17, che andrà ad implementare una lista di tanti iPhone. Alcuni sono rimasti però fuori, suscitando lo sconforto di coloro che li possiedono.

Dopo aver visto tutte le funzionalità racchiuse all’interno di questa nuova release, gli utenti hanno constatato l’assenza di tre dispositivi dalla lista di aggiornamento. I vecchi iPhone 8, iPhone 8 Plus ed iPhone X non verranno supportati. Questa la decisione da parte del colosso di Cupertino.

La lista di tutti gli iPhone che supporteranno il nuovo aggiornamento ad iOS 17, eccoli qui

Come al solito Apple risulta una delle aziende più inclini a concedere a tanti dispositivi il suo nuovo aggiornamento di punta. Il colosso infatti ogni volta lascia veramente pochi dispositivi fuori dalla lista, scontentando quindi pochi utenti che ne sono in possesso. Proprio qui in basso potete leggere l’elenco completo con tutti gli smartphone che potranno beneficiare delle migliorie apportate all’interno di iOS 17.

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro e Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e ProMax

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e ProMax

iPhone SE (2a e 3a generazione)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

Sembra quindi tutto chiaro: per avere il nuovo sistema operativo e le novità che ne conseguono, dovrete avere un iPhone XR come minimo.