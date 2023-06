WindTRE a 5 euro al mese con 150GB, TIM battuta

Continuano a mostrare grandi capacità i gestori che col tempo sono riusciti a costruirsi un ecosistema pieno di utenti. Ovviamente avrete pensato anche a voi che state leggendo ai provider virtuali, i quali non fanno altro che lanciare offerte di continuo per tenere sotto scacco i grandi gestori più blasonati. Tra questi però c’è chi riesce a reagire alla grande, forte anche del grande pubblico che non fa altro che attirare altri utenti con il passaparola. WindTRE è il chiaro esempio di tutto questo, essendo un gestore frutto di un’importante avvenimento.

Ricordiamo che anni fa avviene la fusione definitiva tra i due gestori che oggi compongono il nome del provider, ovvero Wind e TRE. Da quel momento il pubblico si unì e gli utenti in forza a WindTRE diventarono numerosissimi. L’obiettivo adesso è aumentare quei numeri, cosa che molto probabilmente accadrà visto che il provider a scelto di lanciare un’offerta clamorosamente vantaggiosa.

WindTRE lancia la GO 150 TOP+, l’offerta ha tutto con 5,99 € al mese

Riuscire a sottoscrivere un’offerta come quella che mette in circolo WindTRE è davvero difficile, ma quando se ne occupa il celebre operatore, tutto può diventare più semplice. È il caso della nuova GO 150 TOP+, offerta che al suo interno vanta contenuti di tutto rispetto e un prezzo che risulta improponibile da parte di tutti gli altri rivali.

WindTRE consente di avere per un prezzo mensile di soli 5,99 € minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. In più ci sono 150GB in 4G+ per navigare sul web ogni mese.