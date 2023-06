Very Mobile si prepara alla proroga ulteriore di una delle sue Promo Flash con 50 Giga in più al mese sulle sue offerte, sia in portabilità che nuovi numeri, insieme all’offerta solo dati Very Giga Special con prezzo scontato mensile.

Inizialmente, queste offerte sono state lanciate il 1° marzo 2023, e pare che abbiano riscosso un particolare successo. Proprio per questo motivo, Very Mobile ha deciso di riproporle più volte.

Infatti, le promo rimarranno disponibili fino al 12 giugno 2023 salvo ogni eventuale cambiamento. Non è neanche escluso che la promozione arrivi online come è già ampiamente successo nelle occasioni passate.

Continuerà anche il costo di attivazione gratis per le offerte dedicate ai nuovi numeri, ad eccezione di Very Giga Special.

Very Mobile, le offerte FLASH

Con la Promo Flash si possono ottenere 50 Giga in più al mese a tempo indeterminato con tutto il portafoglio standard di Very, esclusa l’offerta voce a 4,99 euro e l’offerta Giga Special.

Dunque, con questa promozione, il bundle diventa in tutto pari a 150 Giga al mese con Very 6,99 100 Giga, 200 Giga al mese con Very 7,99 150 Giga e Very 12,99 150 Giga, oppure 270 Giga al mese con Very 9,99 220 Giga e Very 13,99 220 Giga.

Inoltre, è importante ricordare che la Promo Flash è disponibile attualmente anche per alcuni già clienti di Very, i quali possono usufruire della procedura di cambio offerta presente sull’app.

Ecco le offerte Very con la Promo Flash dedicate ai nuovi clienti per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu):

Very 6,99:(ecco il link diretto) composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga (invece di 100 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 6,99 euro al mese . In Roaming UE il limite è di 6,40 Giga al mese per tutto il 2023;

composta da verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati mensile in 4G a . In Roaming UE il limite è di 6,40 Giga al mese per tutto il 2023; Very 7,99: composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga (invece di 150 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 7,99 euro al mese . In Roaming UE il limite è di 7,30 Giga al mese per tutto il 2023;

composta da verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati mensile in 4G a . In Roaming UE il limite è di 7,30 Giga al mese per tutto il 2023; Very 9,99: composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 270 Giga (invece di 220 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 9,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 9,10 Giga al mese per tutto il 2023.

L’elenco completo degli operatori: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova e WithU.