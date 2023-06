Le truffe online divengono ogni giorno sempre più pericolose, in poco tempo possono svuotare letteralmente il conto corrente bancario, senza che nemmeno l’utente se ne accorga. Nella maggior parte dei casi vengono colpiti gli istituti di credito, definiti comunemente banche, ma si registrano tentativi anche per carte ricaricabili, come le PostePay.

Il metodo oggi più utilizzato dai malviventi ruota indiscutibilmente attorno al cosiddetto phishing, ovvero un meccanismo che porta l’utente finale stesso a fornire al suddetto le credenziali per accedere liberamente al proprio conto corrente bancario. Vi sembra un’assurdità? vi assicuriamo che al giorno d’oggi purtroppo sono davvero tantissime le persone che cadono in questo tranello, nonostante siano stati pubblicati innumerevoli articoli a riguardo.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone con i codici sconto gratis, solamente iscrivendovi il prima possibile al nostro canale Telegram.

Truffe online, come funziona il phishing

Se al contrario non avete mai sentito parlare di phishing, cerchiamo rapidamente di spiegarvi come funziona il tutto. La truffa ha inizio con il l’invio, da parte del malvivente, di un messaggio di posta elettronica, o anche SMS, in cui si finge letteralmente l’azienda di cui siete effettivamente clienti (che sia una banca o anche Poste Italiane). All’interno dello stesso si trova un corpo molto preoccupante, che cerca in tutti i modi di spingervi a premere un link di collegamento diretto all’ipotetico sito ufficiale, per mezzo del quale apportare le modifiche desiderate.

Il problema più grande è tuttavia legato al sito stesso, in quanto esteticamente sembra essere quello originale, ma in realtà viene gestito dai malviventi, il server è di proprietà degli stessi, e di conseguenza hanno pieno accesso a tutte le informazioni effettivamente digitate, come i dati sensibili e di accesso.