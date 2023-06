Tesla potrebbe aprire un super stabilimento in Spagna investendo oltre 4,5 miliardi di euro

Il produttore di auto elettriche Tesla è in trattative con i leader del governo regionale di Valencia in Spagna per costruire una fabbrica di automobili, secondo quanto ha riferito giovedì il quotidiano Cinco Dias, citando fonti non identificate vicine alle discussioni.

L’investimento totale dell’azienda nella fabbrica potrebbe superare i 4,5 miliardi di euro (quindi quasi 4,83 miliardi per il mercato di Tesla), ha affermato il giornale.

Un portavoce del governo regionale di Valencia ha detto a Reuters di aver tenuto riunioni e conversazioni con una società non identificata su un “grande investimento automobilistico“, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, citando la riservatezza dei negoziati.

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, mentre il governo centrale spagnolo ha rifiutato di commentare. Anche la tedesca Volkswagen ha dichiarato lo scorso anno che avrebbe investito 10 miliardi di euro per costruire un impianto di batterie da 40 GWh a Sagunto, vicino a Valencia, con l’inizio della produzione entro il 2026.

Novità molto interessanti per la Spagna

Valencia ospita anche un impianto di produzione di automobili per Ford, che prevede di iniziare a produrre veicoli elettrici lì.

La Spagna è il secondo produttore di automobili in Europa e sta utilizzando i fondi per il recupero dalla pandemia di COVID dell’Unione europea per attirare le case automobilistiche a investire nella produzione di batterie e veicoli elettrici. L’UE prevede di eliminare gradualmente le auto termiche.

Ricordiamo inoltre che negli ultimi mesi Tesla è stata costretta a richiamare il software Full Self-Driving. Tesla non era d’accordo con le conclusioni dell’agenzia, ma ha aggiornato il suo software tramite caricamenti automatici sulle auto dei clienti.