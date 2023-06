Samsung Galaxy S10, è la fine: stop agli aggiornamenti

Fra i vari top di gamma presentati dal colosso sudcoreano Samsung c’è la serie Samsung Galaxy S10. Quest’ultima è stata presentata ufficialmente durante il 2019 e da allora è stata aggiornata costantemente dall’azienda. Ora, però, sembra essere arrivata la fine. Questa serie non riceverà più aggiornamenti.

Samsung Galaxy S10, la serie top di gamma non riceverà più aggiornamenti

Dopo tre major update e numerosi aggiornamenti delle patch di sicurezza, la nota serie top di gamma Samsung Galaxy S10 non riceverà più aggiornamenti software. I dispositivi della serie in questione, infatti, non risultano più presenti nella lista di smartphone che riceveranno aggiornamenti delle patch di sicurezza da parte di Samsung.

Questi device erano stati annunciati nel corso del 2019 e da allora hanno ricevuto diversi update. Come di consueto, però, il tempo è passato e ora Samsung ha fermato gli aggiornamenti. Sembra però che i modelli coinvolti siano tre, ovvero Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10 5G.

L’unico che per il momento si salva è il Samsung Galaxy S10 Lite. Quest’ultimo è stato infatti annunciato nel corso del 2020, quindi dovrebbe ricevere ancora aggiornamenti delle patch di sicurezza per almeno un altro anno. questo smartphone può contare sulla presenza di un display SuperAMOLED in risoluzione FullHD+ e a bordo c’è il soc Snapdragon 855 di casa Qualcomm.

Il colosso sudcoreano Samsung è comunque una delle poche aziende che ci tiene ad aggiornare costantemente i suoi dispositivi non solo di fascia alta, ma anche quelli appartenenti alla fascia media del mercato.