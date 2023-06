Robot Aspirapolvere in super offerta su Amazon

La piattaforma Amazon sta proponendo in questi giorni un robot aspirapolvere marca ECOVACS DEEBOT X1 TURBO ad un prezzo davvero pauroso.

Parliamo del 36% di sconto sul prezzo di listino da 1.099 euro, può quindi essere vostro a soli 698 euro. Scopriamo tutti i dettagli.

Amazon: robot aspirapolvere scontato di 400 euro

Ecovacs Deebot x1 Turbo dispone di una stazione di pulizia automatica 3 in 1 ad alta capacità: i serbatoi separati da 4 L per l’acqua pulita e l’acqua di scarico consentono di pulire una superficie massima di 360 ㎡ e riempiono automaticamente il contenitore con acqua pulita prima della pulizia. La pulizia automatica e l’asciugatura all’aria riducono al minimo i batteri e gli odori sgradevoli: i panni sono sempre come nuovi. Inoltre, il blocco di sicurezza per i bambini impedisce loro di eseguire operazioni errate per curiosità.

La tecnologia del pilota automatico AIVI 3D, integrata con la visione e il rilevamento delle informazioni sulla profondità, è in grado di identificare con precisione 18 tipi di ostacoli comuni sul pavimento come calzini, mocio, scarpe, fili, sedie a forma di U, pattumiera, moquette e molto altro, consentendo di evitare facilmente gli ostacoli e di ridurre i grovigli e gli inceppamenti. Grazie alla tecnologia TrueMapping 2.0 SLAM migliorata, il robot aspirapolvere è in grado di mappare la casa 10 volte più velocemente e di rilevare gli oggetti con una precisione 4 volte superiore rispetto agli LDS standard.

Potenza di pulizia e di lavaggio completamente aggiornata: la più elevata potenza di aspirazione di 5000 Pa di ECOVACS consente di pulire in profondità tutta la casa. Cosa aspettate? può essere vostro a meno di 700 euro!. Visitate la pagina della piattaforma per maggiori dettagli sul prodotto.