Il robot aspirapolvere è divenuto nel tempo uno strumento imprescindibile per la maggior parte delle abitazioni, un accessorio che riduce di molto il tempo impiegato alla pulizia, permettendo così di impiegarlo per altri scopi, o anche semplicemente per lo svago. Sul mercato si trovano innumerevoli varianti, più o meno costose, grazie ad Amazon è comunque sempre possibile risparmiare al massimo.

Tutti i migliori prezzi disponibili sul noto e-commerce sono elencati ogni giorno sui nostri canali Telegram dedicati, se volete essere sempre pronti a risparmiare al massimo, consigliamo caldamente di iscriversi gratuitamente a Tecnofferte, Codiciscontech ed anche malatirisparmio.

Robot aspirapolvere, il prezzo è uno dei più bassi

Il robot aspirapolvere attualmente in promozione è marchiato OKP, un brand in forte crescita su Amazon e nel mondo, considerando che comunque conta 3’747 recensioni con un punteggio complessivo di ben 4,3 su 5. Il prodotto di per sè sarebbe in vendita a 179 euro, ma nel periodo Amazon ha deciso di scontarlo a 149 euro, ed applicando il coupon di ben 45 euro, la spesa finale sarà di soli 104 euro.

Realizzato interamente in plastica, il robot presenta un design riconoscibile e caratteristico, con colorazione blu. La rumorosità è ridotta al minimo, ha una buona potenza di aspirazione pari a 2100Pa, ed una autonomia, dati alla mano, che si dovrebbe aggirare attorno ai 100 minuti. In confezione si trova ovviamente la base di ricarica, da collegare direttamente alla presa a muro; gli utenti più smart, oltre che avviarlo tramite il pulsante superiore, potranno anche controllarlo da remoto con lo smartphone, sfruttando l’applicazione mobile, disponibile e compatibile con Android e iOS.