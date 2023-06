Rabona Mobile ha deciso di rompere il silenzio. Dopo una lunga assenza, l’operatore ha deciso di rompere il silenzio, e lo fa puntando il dito contro Vodafone. Di fatto, pare che il piccolo operatore abbia accusato il colosso telefonico di “ingiustizia“.

Rabona Mobile, lettera aperta contro Vodafone: cosa sta succedendo

Rabona, all’interno della sua lettera, ha parlato delle crescenti difficoltà degli ultimi mesi, descrivendo il tutto come un vero e proprio “dramma”. Nell’accusa contro Vodafone, Rabona Mobile mette in evidenza la violazione di un contratto da parte del colosso, nonostante il pagamento dello stesso per 18 milioni di euro.

Inoltre, l’azienda afferma che, nonostante avesse avvisato l’AGCOM della pressione indebita, Vodafone ha continuato a minacciare il piccolo operatore con l’aggregatore Plintron, incominciando così a interrompere del tutto i servizi.

E non finisce qui: Rabona sostiene anche di aver scoperto che nell’AGCOM ci sia qualcuno che abbia avuto interazioni informali con Plintron e che, tramite questo sostegno, Plintron abbia portato avanti il distacco voluto da Vodafone, nonostante il piccolo operatore avesse offerto 1,5 milioni di euro per un’uscita che andasse a rispettare i diritti dei clienti.

L’azienda ha dunque informato i suoi clienti, ringraziando chi l’ha scelto e pubblicando una chiara lettera sulla sua pagina ufficiale:

“Gentili Clienti, spettabili Associazioni dei Consumatori,

mai avremmo voluto vivere il dramma di questo comunicato e tantomeno farVi patire i disagi degli ultimi due mesi, nei quali, soffrendo e lottando, abbiamo continuato a batterci, anche per Voi, subendo ogni forma di ingiustizia e dileggio.

Lo abbiamo fatto in silenzio non per mancanza di rispetto nei Vostri confronti ma per l‘enorme fiducia che avevamo e continuiamo ad avere nelle istituzioni.

A denti stretti, abbiamo rispettato la consegna del silenzio anche di fronte a una trasmissione televisiva che ci ha dipinto come omertosi.

Oggi, purtroppo, siamo costretti a prendere atto che affidarsi esclusivamente alle istituzioni e confidare nella buona fede delle controparti, in una trattativa in cui la posta viene alzata minuto dopo minuto, non paga. Per questo, siamo qui per raccontare e dimostrare a chiunque abbia voglia di ascoltarci la verità.

Siamo colpevoli di essere una piccola azienda che è cresciuta senza patrocinio, formata da persone che pretendono di difendere i propri diritti e quelli dei loro clienti. Purtroppo, non tutti tollerano questo modo di operare: quando abbiamo rivendicato l’adempimento di un contratto, in esecuzione del quale avevamo già pagato 18 milioni di euro, condizioni tecniche migliori per i nostri clienti e rispetto delle norme regolamentari, Vodafone ha minacciato – come è solita fare – il distacco.

Avendo informato l’Autorità dell’indebita pressione, ci siamo illusi che Vodafone e il suo braccio operativo, l’aggregatore Plintron, rispettassero le direttive impartite o che, comunque, l’AGCOM vigilasse sul loro rispetto. Quando, però, Plintron ha cominciato a mettere in atto il cronoprogramma di distacco unilaterale voluto da Vodafone, mentre questa si adoperava nel trattare le nostre rinunce, abbiamo appreso che qualcuno all’interno dell’Autorità ha avuto informale interazioni con l’aggregatore che, forte del sostegno che afferma di aver ricevuto, ieri ha spento anche la voce dei nostri clienti. E tanto, nonostante avessimo anche offerto 1.500.000 euro solo per consentire un’uscita ordinata nel rispetto dei diritti acquisiti dai nostri clienti.

Naturalmente, quanto esposto è oggetto di giudizi intrapresi innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, riteniamo doveroso rompere il muro del silenzio e, perciò, invitiamo tutti gli utenti e le Associazioni dei Consumatori che si sono interessate della vicenda a contattare la nostra società per confrontarci e, eventualmente, sin da lunedì, visionare la documentazione ostensibile che dimostra che ciò diciamo è la pura verità.

Promettiamo che continueremo a batterci sempre per i nostri clienti, i nostri dealers, la nostra reputazione.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno onorati avendoci scelto!

Vi aspettiamo…per la verità.”