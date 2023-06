Pannelli solari gratuiti, in arrivo nel 2024

I pannelli solari sono particolari dispositivi che utilizzano il calore dell’energia solare per generare energia elettrica e/o per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

L’utilizzo di pannelli solari ha una pluralità di vantaggi, non solo economici a lungo tempo, ma anche e soprattutto ambientali.

Si parla infatti di energia pulita, prodotta da elementi naturali, in questo caso il sole, riducendo a zero i rischi di inquinamento e l’emissione di sostanze ambientali nocive.

La difesa dell’ambiente e la sua tutela, rappresenta ad oggi uno degli argomenti più importanti e dibattuti.

Nel nostro paese risultano molti gli investimenti ed i fondi applicati in questo ambito:

1,5 miliardi di euro per parchi agrisolari , si tratta di investimenti raccolti per il settore agricolo e arcoindustriale;

di euro per , si tratta di investimenti raccolti per il settore agricolo e arcoindustriale; 2,2 miliardi di euro per l’istallazione di pannelli solari

I pannelli solari, una nuova iniziativa

A tal proposito risulta davvero sbalorditiva la nuovissima offerta che entrerà in vigore nel 2024, per poter utilizzare i pannelli fotovoltaici in forma gratuita.

Il che comporta non solo un’enorme passo avanti per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche una significativa riduzione, si parla del 30% in meno, dei costi energetici.

Si tratta di affittare pannelli solari.

L’azienda si occupa di istallare i nuovi pannelli presso l’impresa richiedente, che si impegna a pagarne l’affitto.

Tuttavia, una volta raggiunti dieci anni di pagamento, i pannelli diventano ufficialmente di proprietà dell’impresa.

Il vantaggio di questa iniziativa è davvero molto grande, in quanto si tratta di dispositivi che possono durare più di trent’anni, e mantenere comunque ottime prestazioni.

In più alle imprese che decidono di aderire a questa iniziativa, saranno offerti numerosi bonus aggiuntivi e superbonus, elargiti direttamente dall’Unione Europea.

Infatti sono proprio i fondi che l’UE mette a disposizione a favorire l’istallazione e l’utilizzo dei pannelli, in mancanza dei quali le imprese devono sottostare alle spese e imposizioni del libero mercato.