Netflix è una delle migliori piattaforme di streaming in circolazione, ad oggi, nonostante i continui saliscendi, conta milioni di utenti iscritti, e periodicamente riesce a mettere sul piatto nuovi interessanti contenuti. Dall’altro lato della medaglia, tuttavia, sempre più frequentemente vengono cancellate serie TV apprezzate da pochi (o tanti).

Il 2023 ha visto una serie di rimozioni davvero eccellenti, che hanno creato non poco malcontento in tutti coloro che speravano di vedere nuovi episodi. Prima fra tutte troviamo sicuramente 1899, la serie cancellata a Gennaio 2023, un progetto molto ambizioso che non ha attecchito quanto sperato, fermandosi alla prima stagione.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon, che potete avere in esclusiva assoluta, solamente su questo canale Telegram ufficiale.

Netflix, le altre serie cancellate

Tra le altre cancellazioni di livello annoveriamo sicuramente Sex/Life, serie TV che negli anni ha appassionato milioni di consumatori, è stata definitivamente rimossa dopo sole due stagioni, a causa di tensioni interne ed un rendimento non propriamente soddisfacente.

Proseguendo nella disamina dei titoli che non vedranno la luce in futuro, annoveriamo anche Young Wallander, Hot Skull, Juvenile Justice, Uncoupled, The Chair, Dead End: Paranormal Park e Inside Job (quest’ultima è stata cancellata, anche se inizialmente pareva essere stata rinnovata per una seconda stagione).

Queste sono le serie TV che, ad oggi 8 giugno 2023, non verranno riproposte in futuro, non escludiamo che nel corso dei prossimi mesi si possa assistere ad altre cancellazioni, per questo motivo vi invitiamo a continuare a seguirci, in modo da essere sempre aggiornati in tempo reale su ciò che a tutti gli effetti può riservare il futuro.