I supermercati chiamano questi trucchi “strategie di marketing“, ma sono pratiche ingannevoli.

Diverse società di marketing stanno usando questo trucco per convincere le persone a pagare per qualcosa che potrebbe essere un’offerta. Funziona così:

Ti viene promesso un buono spesa da 500 euro se partecipi a un cosiddetto sondaggio e ti iscrivi a tre società (che ti invieranno spam per sempre). Diciamo che uno è specializzato in cosmesi, uno in viaggi e uno in gastronomia. Per iscriverti, devi pagare dai 10 ai 20 euro a ciascuna di queste società. Tuttavia, potresti pensare che vada bene dato che ti viene promesso di recuperarne 500. Sembra un buon affare.

Quindi attendi il coupon, che arriva per posta sotto forma di brochure o di una carta di plastica con un saldo di 500 euro.

Il problema è che il valore di 500 è distribuito in centinaia di modi diversi: un pò per il cibo per animali, un’altra parte per il cibo surgelato, riviste, ecc.

La trappola del corridoio

In tutti i supermercati mettono alcuni prodotti in offerta scontata nei corridoi in modo che tu possa farti strada e vedere prima questi prodotti. Non c’è niente di sbagliato in questo. Tuttavia, ci sono spesso prodotti che non sono affatto scontati. Se controlli gli stessi articoli su siti web come Amazon, saranno ancora più economici.

Molte persone acquistano i prodotti sul posto, senza nemmeno preoccuparsi di confrontare i prezzi con altri posti, perché, beh, gli viene detto che sono in promo.

Acquisto multiplo

Molti articoli vengono venduti all’ingrosso in quantità multiple. In un esempio pratico, se acquisti “6 yogurt per 2 euro“, in realtà devi considerare che da soli sei yogurt singoli costano (per esempio) 0,38 centesimi. Ciò significa che il negozio ha aggiunto solo pochi centesimi di sconto.

Naturalmente, non tutti i supermercati lo fanno, ma la matematica di base è qualcosa da considerare quando si acquista all’ingrosso.