Uno sconto folle vi attende su Amazon, la lampadina smart costa davvero pochissimo, infatti gli utenti possono raggiungere una spesa finale di soli 6€, con la quale mettere la mani su un prodotto di ottimo livello, grazie alla comoda applicazione di un coupon sconto direttamente in pagina.

Offerte Amazon, ecco lo sconto migliore del momento

Lo sconto migliore del momento è applicato sulla lampadina smart di Aigostar, viene proposta alla cifra finale di soli 6,50 euro, grazie al coupon che potete applicare direttamente in pagina, il cui valore è del 50% rispetto al listino originario di 13,09 euro.

Il prodotto presenta attacco E14, è completamente smart, quindi controllabile direttamente dall’applicazione mobile, disponibile sia per Android che iOS, con possibilità di dimmerare l’intensità luminosa (tra 2700 e 6500K), sincronizzazione diretta con la musica, e controllo tramite assistente vocale come Amazon Alexa o Google Home.

Essendo una lampadina LED, gode di un consumo effettivo molto ridotto, che si aggira attorno ai 6.5W, fornendo in cambio una luminosità ed una potenza molto vicina alle lampadine tradizionali. Al momento il prodotto risulta essere scontato, ma non sappiamo per quanto tempo lo resterà, di conseguenza consigliamo caldamente di velocizzare la scelta e ricorrere il prima possibile all’acquisto.

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, di conseguenza la consegna a domicilio è molto più rapida di quanto avreste mai immaginato.