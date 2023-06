Tra le migliori offerte messe a disposizione dai vari MVNO, quella di Kena Mobile è sicuramente tra le migliori.

Kena è un brand di TIM che opera sulla sua rete GSM/UMTS, riuscendo a garantire una copertura capillare e un servizio elevato qualitativamente in tutto il Paese.

Kena Mobile propone ai suoi clienti delle offerte che siano chiare e trasparenti, senza alcun costo nascosto o extra di cui non siamo a conoscenza.

In base alle tue esigenze, puoi scegliere la promo che fa per te, sia in termini di navigazione che di chiamate e messaggi. In più, se hai l’esigenza di cambiare operatore, puoi farlo non rinunciando al tuo numero.

Scopriamo di seguito una delle sue offerte più allettanti.