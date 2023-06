Ho. mobile VS Kena e Spusu: offerte a basso costo assurde

Il mercato della telefonia mobile italiana è molto ricco, specialmente se parliamo di MVNO. Uno di quelli più in voga è senza ombra di dubbio Ho. Mobile che, con le sue offerte a bassissimo costo, riesce a convincere anche i più scettici.

Infatti, pare che l’operatore sia pronto a sfidare le altre sue contendenti, ossia Kena Mobile, Spusu e altri, per prendersi lo scettro di MVNO più scelto sul territorio italiano. Andiamo a scoprire di seguito quali sono l’offerte dell’operatore.

Ho. Mobile, le offerte a basso costo dell’operatore di Vodafone

Ho. Mobile è un MVNO di casa Vodafone, lanciato da quest’ultima per contrastare l’ascesa di Iliad. Di seguito, andremo a scoprire tutte le offerte per chi effettua la portabilità del numero provenendo da altri operatori virtuali.

Le offerte in questione sono tutte all inclusive, ciò significa che prevedono tutte e tre SMS e minuti illimitati e un alto quantitativo di Giga in 4G. Eccole di seguito:

9,99 euro al mese per minuti e sms illimitati e 200 GB ;

; 7,99 euro al mese per minuti e sms illimitati e 150 GB ;

; 6,99 euro al mese per minuti e sms illimitati e 100 GB;

L’attivazione è gratis, insieme alla SIM se si effettua la procedura online. La copertura è offerta dalla rete Vodafone e si estende sul 98% del territorio italiano. Unica cosa riguarda la navigazione: limitata a 30 Mbps sia in download che in upload.

Altrimenti, è possibile optare per Turbo, un opzione che ti consente di navigare a 60 Mbps con 1,49 euro in più al mese.

Si può recedere entro 30 giorni e ottenere un rimborso del 100%, senza alcun vincolo nascosto o costo extra.